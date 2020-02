Juventus, Lapo Elkann a Commisso: «Le offro una fiorentina» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Spazio anche all’irriverente replica di Lapo Elkann dopo lo sfogo di Commisso per l’arbitraggio di Juventus fiorentina Non poteva mancare il commento di Lapo Elkann dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate da Rocco Commisso al termine di Juventus-fiorentina. L’imprenditore si è rivolto così al patron viola su Twitter, canzonandolo: «Caro Presidente della fiorentina, le auguro ogni bene e quando vuole le offro una fiorentina cotta meglio di quella della foto che ho pubblicato ieri». Caro Presidente @acffiorentina le auguro ogni bene e quando vuole le offro una fiorentina cotta meglio di quella della foto che ho pubblicato ieri https://t.co/Dng0lJUIra — Lapo Elkann (@LapoElkann ) February 3, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

