I consigli di Francesco Facchinetti per sfondare nel digitale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Influencer o trend setter Affiliate marketerSocial media strategistLead generation specialistData scientistParlantina vivace, battute una via l’altra, Francesco Facchinetti è entusiasta mentre parla di mondo digitale e nuove promesse per chi sceglie di sfondare in questo «rapidissimo mondo, con regole ancora tutte da stabilire». Per il 39enne dagli occhi azzurri, alle spalle molti anni tra tv e musica, oggi a capo della Newco Management, agenzia italiana di influencer e web talent, quella per il digitale è un’autentica passione, alla quale ha dedicato il nuovo libro Digitalization (Sperling & Kupfer). Scritto a quattro mani con Gianluigi Ballarani, imprenditore, divulgatore digitale e professore di Digital Marketing presso l’Università di Pavia, è un concentrato di informazioni e consigli per conoscere questa realtà da vicino e, soprattutto, imparare a utilizzare al ... vanityfair

