Grande Fratello Vip 4: la puntata del 3 febbraio 2020 in diretta dalle ore 21:35 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 4 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata (questa sera, eccezionalmente, di mercoledì), condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti.Grande Fratello Vip 4: le anticipazioni della nona puntataGrande Fratello Vip 4: la puntata del 3 febbraio 2020 in diretta dalle ore 21:35 pubblicato su TVBlog.it 03 febbraio 2020 08:52. blogo

SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP - GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP -