Giovinazzi sogna la Ferrari (Di lunedì 3 febbraio 2020) Formula 1, Antonio Giovinazzi esce allo scoperto: “Sarei un bugiardo se dicessi che non sogno la Ferrari”. Il 2020 sarà l’anno della verità. Antonio Giovinazzi sogna la Ferrari. Con Sebastian Vettel in bilico e Charles Leclerc in ascesa, il pilota sa bene di poter essere un buon candidato al ruolo di seconda guida alla Rossa di Maranello. fonte foto https://twitter.com/ScuderiaFerrari Antonio Giovinazzi ai microfoni de la Gazzetta dello Sport Intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, Antonio Giovinazzi ha parlato del suo futuro. Il pilota italiano è consapevole di dover puntare tutto su questo 2020 per ritagliarsi un posto in casa Ferrari. “Il 2019 non è stato semplice. Mi è piaciuto come sono cresciuto, come nei mesi sono migliorato. In questo senso è stata molto positiva. Finire bene mi sarà di aiuto quest’anno: mi dà molta più ... newsmondo

