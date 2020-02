Garlasco, ragazzo di 16 anni perde 3000 euro puntando sui cavalli: chiusa sala scommesse (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una sala scommesse di Garlasco, in provincia di Pavia, è stata chiusa per un mese e multata per 20mila euro. Secondo quanto scoperto dai carabinieri, i gestori hanno consentito a un ragazzino minorenne, di soli 16 anni, di scommettere sulle corse dei cavalli, facendogli credito. In poche settimane il giovane è arrivato a perdere più di 3000 euro. fanpage

Garlasco ragazzo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Garlasco ragazzo