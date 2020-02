Elezioni Usa 2020, sfida a colpi di spot al Super Bowl tra Trump e Bloomberg: i video dei due candidati (Di lunedì 3 febbraio 2020) sfida a colpi di spot tra Donald Trump e Mike Bloomberg al Super Bowl che si è giocato nella notte all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. Entrambi i candidati avrebbero pagato dieci milioni di dollari ciascuno per mandare in onda un proprio filmato per fini elettorali. In quello del candidato uscente vengono descritti degli Stati Uniti più sicuri e più ricchi, con una crescita economica e occupazionale senza precedenti. In quello del candidato democratico, invece, si mettono in luce le relazioni tra Trump e Vladimir Putin, le inchieste giudiziarie e l’impeachment, il muro col Messico e casi di cronaca che vedono coinvolti estremisti di destra. Lo spot di Bloomberg, come si vede nel video, ricalca la struttura e la narrazione di quello di Trump. L'articolo Elezioni Usa 2020, sfida a colpi di spot al Super Bowl tra Trump e Bloomberg: i video dei due candidati ... ilfattoquotidiano

