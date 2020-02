Coronavirus, crociere vietate per chi è stato in Cina (Di lunedì 3 febbraio 2020) Coronavirus, crociere vietate per chi ha visitato la Cina e per i clienti che al momento dell’imbarco mostrano sintomi influenzali o febbre a 38 (o superiore). Allarme Coronavirus, crociere vietate per chi è stato in Cina. La Cruise Lines International Association proibisce i viaggi sulle navi da crociera alle persone che sono state in Cina di recente. La decisione dell’associazione ha scatenato polemiche che hanno coinvolto anche il mondo dei medici e degli studiosi. Coronavirus, crociere vietate per chi è stato in Cina negli ultimi mesi Con il provvedimento della Cruise Lines International Association, sono di di fatto vietate le crociere per le persone che sono state in Cina in tempi recenti. La decisione è figlia ovviamente della paura per il Coronavirus, con il contagio che si è dimostrato rapido e capillare. “I membri hanno sospeso le crociere dalla ... newsmondo

