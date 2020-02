Antonio Zequila superdotato e in competizione con Rocco Siffredi? Le rivelazioni di un'ex attrice a luci rosse (Di lunedì 3 febbraio 2020) Milly d'Abbraccio, in una lunga intervista, ha confermato di avere avuto una storia con Antonio Zequila, attualmente, tra i concorrenti della casa del 'Grande Fratello Vip':Antonio Zequila superdotato e in competizione con Rocco Siffredi? Le rivelazioni di un'ex attrice a luci rosse 03 febbraio 2020 11:00. blogo

trash_italiano : #GFVIP: Antonio Zequila accusato di violenza verbale nei confronti di Patrick Ray Pugliese - Striscia : Il pubblico della rete non ha digerito le frasi pronunciate da #AntonioZequila contro #PatrickPugliese e ha lanciat… - gossipblogit : Antonio Zequila superdotato e in competizione con Rocco Siffredi? Le rivelazioni di un'ex attrice a luci rosse -