Alena Seredova sorride su Instagram dopo l’annuncio della gravidanza (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alena Seredova sorride su Instagram dopo l’annuncio della gravidanza. L’ex moglie di Buffon aspetta un figlio da Alessandro Nasi, il manager a cui è legata da diversi anni e che le ha fatto battere il cuore dopo il divorzio. La modella è già mamma di David Lee e Louis Thomas, frutto del matrimonio con il portiere, oggi innamorato di Ilaria D’Amico, da cui ha avuto il figlio Leopoldo Mattia. La notizia della gravidanza di Alena è arrivata a sorpresa e ha stupito tutti. Su Instagram la modella ha postato uno scatto in cui mostrava il pancione accarezzato dalle sue mani e da quelle del compagno. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, ha scritto. Mentre ha commentato un altro scatto spiegando: “La cicogna arriverà a giugno! Ora è il nostro amore e non vediamo l’ora”. Alena è incinta di quattro mesi e non ha ancora svelato il ... dilei

