Abbiamo ascoltato le prove dei cantanti di Sanremo 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) La prima giornata di prove a Sanremo 2020 si conferma come uno dei momenti più attesi per la stampa, teatro Ariston gremito per gli ascolti delle canzoni in gara. Un rito ormai, come quello della conferenza di apertura in cui il vero mattatore è stato Fiorello. Tanti avevano già avuto modo di ascoltare l’audio a Milano, ma oggi era prevista anche la prova delle coreografie e dei vari accompagnamenti. Tante conferme e qualche sorpresa, uno su tutti il rapper Rancore che ha conquistato tutti per presenza scenica e spettacolarità chiudendo “sparato”. Oltre a lui anche un altro rapper, Anastasio sugli scudi, che con Diodato è il favorito per il premio della critica Mia Martini. Molto attesa l’esibizione di Elettra Lamborghini, che durante le prove ha anche accennato il suo famoso twerking. Inedita chitarra elettrica per Enrico Nigiotti, mentre Raphael Gualazzi si è fatto accompagnare da una ... giornalettismo

OUniversitari : @nzingaretti Servono fondi e una seria riforma del reclutamento, che abolisca la 240/2010. Ma per ora è da tutti ab… - cipridiota : prima mi annoiavo mentre studiavo letteratura quindi ho costretto mio padre ad ascoltare Tom Hiddleston che legge '… - FioriAndreetta : RT @PoliticaPerJedi: Ho ascoltato con rispetto, stima e un po' di emozionata nostalgia la diretta di @matteorenzi all'assemblea di #ItaliaV… -