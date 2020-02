Ultras Inter contro Napoli, lo striscione razzista (Di domenica 2 febbraio 2020) Lo striscione contro il Napoli è stato affisso dagli Ultras Inter nella serata del primo gennaio a San Siro. Un nuovo episodio di razzismo nel mondo del calcio, ancora una volta territorio di discriminazione. In questo caso, la tifoseria dell’Inter ci va giù pesante e scrive “Napoletani figli del colera, vi mettiamo in quarantena”. Napoli-Inter, esposto striscione razzista Un messaggio razzista che arriva proprio a pochi giorni dalla doppia sfida di Coppa Italia e alza pericolosamente il livello della tensione. Napoli e Inter si confronteranno sul campo da calcio prima il 12 febbraio (a Milano), poi il 5 marzo (al San Paolo di Napoli). Com’è noto, non scorre buon sangue tra le due tifoserie. Il clima di forte tensione nasce dal tragico episodio del dicembre 2018, quando durante gli scontri a via Novara a Milano morì Daniele Berardinelli. Berardinelli, capo ultrà ... notizie

s_tamburini : Coglioni da curva da spazzare via. Lo striscione degli ultras dell'Inter: 'Napoletani figli del colera vi mettiamo… - EwestRest : @Claudiaxstitch Sono solo 4 fessi non ti preoccupare. Proprio 4 giorni fa a Napoli in metrò ho parlato di calcio co… - carmineavello : @TolliVincenzo Va bé quello dell'Inter e offensivo sempre le solite stronzate!! Ma quello degli ultras Roma nn si p… -