Soros elogia le Sardine e irride Salvini con una battuta (Di domenica 2 febbraio 2020) George Soros elogia le Sardine e, nel farlo, lancia una frecciata al leader della Lega Matteo Salvini. Il finanziere, fondatore delle Open Society Foudation, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Il tema del colloquio verteva sul suo libro in uscita, dal titolo Democrazia! Elogio della società aperta. Nel corso dell’intervista, Soros si è soffermato su diversi movimenti sociali, a partire dal caso Greta Thunberg e i Friday’s for Future. All’interno di questo discorso, è arrivato un riferimento anche alle Sardine, il movimento nato a Bologna lo scorso 14 novembre e che, con la sua forza dirompente, ha dato un contributo significativo alla vittoria di Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni alle recenti elezioni regionali in Emilia Romagna. Quanto a Soros, il magnate ungherese guarda con favore al movimento di Mattia Santori. Parlando dei movimenti ... tpi

