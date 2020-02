Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di domenica 2 febbraio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus542Inter513Lazio*494Atalanta395Roma396Cagliari327Parma328Milan329Verona*3010Bologna2911Napoli*2712Torino2713Sassuolo2614Fiorentina2515Udinese2416Sampdoria*2017Lecce1918Genoa1619Brescia1520SPAL15 *una partita in meno Serie A, la 21^ giornata Seconda sconfitta in campionato per la Juventus che cade contro il Napoli. Non ne approfitta l’Inter (1-1 contro il Cagliari) e la Lazio (1-1 nel derby della Capitale). Il Milan si rilancia in zona Europa. Nella parte bassa tre squadre all’ultimo posto. fonte foto https://twitter.com/acmilan Serie A, la 20^ giornata Primo tentativo di fuga per la Juventus che si porta a +4 dall’Inter e conserva sei punti ... newsmondo

