Sampdoria, visite mediche in corso per il nuovo acquisto Yoshida – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Sampdoria, visite mediche in corso per il nuovo acquisto Yoshida: il difensore giapponese questa mattina al Laboratorio Albaro Maya Yoshida è arrivato di prima mattina al Laboratorio Albaro di Genova per sostenere le visite mediche e iniziare la nuova avventura con la maglia della Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

