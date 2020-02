Rinnovo Milik e Zielinski, il problema è la clausola (Di domenica 2 febbraio 2020) News Napoli – Situazione rinnovi Milik e Zielinski, resta il problema “clausola” News Napoli –... L'articolo Rinnovo Milik e Zielinski, il problema è la clausola proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili GdS – Allan rinnoverà, ma poi lascerà il Napoli: la promessa di AD… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – Problemi con il rinnovo per Zielinski e Milik: l… - infoitsport : Il Roma – Milik, intoppo per il rinnovo: l’ingaggio non convince. La situazione -