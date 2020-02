Questo è l’ospedale da mille posti che è stato costruito in meno di 10 giorni a Wuhan (Di domenica 2 febbraio 2020) Gran parte degli elementi utilizzati erano prefabbricati. Ma in ogni caso, l’ospedale Wuhan da 1000 posti letto (in cui è previsto lavoreranno 1400 medici militari) è stato ultimato nelle sue componenti fondamentali anche prima della scadenza di dieci giorni. Il governo cinese aveva dato Questo range di tempo agli operai e alle ditte incaricate per la costruzione della struttura. I primi pazienti potranno essere ospitati sin dalla giornata del 3 febbraio, in anticipo sulla data di consegna. LEGGI ANCHE > Il ministero sul coronavirus: «I ragazzi cinesi devono tornare a scuola» Ospedale Wuhan, pronto a tempo di record Mentre i pazienti inizieranno a essere curati all’interno della struttura, gli operai potranno ultimarla definitivamente. Erano due gli ospedali di Wuhan che dovevano essere costruiti a tempo di record. Uno di questi è stato già reso funzionale, grazie a un ... giornalettismo

gen_napoli : @rtl1025 @DavideGiac @fulviogiuliani Sarebbe utile che media smettessero di alimentare psicosi per ogni cinese rico… - gralbertazzi : RT @Luigi695: Se c'è un luogo dove potete trovare un bel covo di batteri questo è l'ospedale, perciò se sei semplicemente Influenzato o con… - shokurobi : RT @valteroma: Immagini prese da #Facebook Questo dicono sia l'ospedale Vannini a #Roma #coronarovirus !! Non ci fanno stare proprio tranq… -