Prescrizione,Renzi a Bonafede:"Fermati"

Renzi dice al ministro della Giustizia Bonafede di fermarsi sulla Prescrizione. "Fermati finchè sei in tempo,perché in Parlamento votiamo contro". "Non siamo un partito di plastica,siamo un partito vero. Più ci denigrano, più dimostreremo di poter dettare l'agenda" dice Renzi, e "chi vuole costruire correnti torni nel Pd". Annuncia che "il 14 febbraio consegneremo al governo il nostro piano choc". Entro il 31 marzo, IV aprirà "100 sedi e avra mezzo milione di registrati".(Di domenica 2 febbraio 2020)

