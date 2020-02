Preoccupazione alla Prova del Cuoco, Elisa Isaordi Annuncia in Diretta: “Claudio Lippi È Malato” (Di domenica 2 febbraio 2020) Chi segue “La Prova del Cuoco” si sarà accorto che Claudio Lippi è assente da qualche giorno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@Elisaisoardi) in data: 24 Gen 2020 alle ore 8:36 PST La conduttrice Elisa Isoardi ha spiegato in Diretta: “Lo chiarisco per rispondere a tutte le persone che ci hanno scritto sui social: facebook, twitter, instagram. Claudio Lippi non è con noi neppure oggi perché è malato. Ha la febbre, può succedere. Ci manchi da morire, torna presto! Un bacio.” Claudio Lippi, 74 anni, aveva già avuto un’esperienza a “La Prova del Cuoco” ai tempi in cui a condurre era Antonella Clerici. Recentemente ha dichiarato: “Ho già in parte fatto questa esperienza quando c’era Antonella Clerici, ma l’ho vissuta più marginalmente. E’ un’esperienza felicissima che ho ... youreduaction

tweetnewsit : A partire dalla #Cina, sta diffondendosi rapidamente in tutto il mondosuscitando preoccupazione ovunque. Il nuovo… - DanieleValle3 : VICINI ALLA COMUNITÀ CINESE Oggi si mangia da Piero non solo perché è un amico, ma perché in questi giorni di preoc… - adrianobusolin : RT @vilma95823176: @max_ronchi @Rosario04719767 Avete capito, cosa vogliono fare questi di sinistra?.... essere pagati dalla Germania per s… -