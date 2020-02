Meteo Napoli domani lunedì 3 febbraio | cieli coperti

Meteo Napoli : molte nubi e clima molto mite sino a martedì : Il Meteo su NAPOLI vedrà una diffusa copertura nuvolosa sia domenica che lunedì, ma senza fenomeni. Lo scenario per martedì vedrà ancora nuvole, per un impulso instabile a cui farà seguito l'ingresso d'aria più fredda che riporterà sole mercoledì, ma aria più frizzante. Domenica 2: coperto. Temperatura da 10°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa ...

Meteo Napoli : molte nubi nel weekend - con qualche pioviggine : Il Meteo su NAPOLI, nonostante l'anticiclone, vedrà la presenza di intensa nuvolosità per tutto il weekend, tanto da non escludere qualche isolata goccia di pioggia. Per un peggioramento più significativo bisognerà attendere al martedì, con freddo al seguito. Sabato 1 febbraio: coperto con pioviggine. Temperatura da 10°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: ...

Meteo Napoli : nuvolosità compatta - qualche pioviggine sabato : Il Meteo su NAPOLI sarà caratterizzato da notevole copertura nuvolosa fin da venerdì, poi in ulteriore intensificazione nel weekend con la possibilità di locali deboli piogge. Venerdì 31: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 7 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. sabato 1 febbraio: molto nuvoloso con pioviggine. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da ...

Meteo Napoli - caldo anomalo : ma sabato torna la pioggia : Un caldo anomalo quello che sta interessando Napoli e in generale la Campania negli ultimi giorni: temperature insolite per gennaio, che si attestano sopra i 15 gradi e che sono destinate a durare anche per il prossimo weekend. sabato 1° febbraio, però, nel capoluogo campano farà nuovamente capolino la pioggia.Continua a leggere

Meteo Napoli : BEL TEMPO giovedì - poi altre nubi in transito : Il Meteo su NAPOLI vedrà prevalenza di sole giovedì, mentre venerdì e sabato le infiltrazioni umide atlantiche comporteranno il passaggio di nubi anche compatte. Non esclusa qualche goccia di pioggia. giovedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 8°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Venerdì 31: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 15°C. ...

Meteo Napoli : VARIABILE - tra annuvolamenti e schiarite : Il Meteo su NAPOLI vedrà nubi irregolari mercoledì, poi il sole dominerà per giovedì mentre nei giorni a seguire torneranno a prevalere molte nubi con qualche debole pioggia. Mercoledì 29: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 9°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 15 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Giovedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 15°C. ...

Meteo Napoli e Campania - caldo anomalo in arrivo : temperature fino a 22 gradi : temperature in aumento su tutta la regione ed in particolare su Napoli: si attendono punte anche di 20-22 gradi nel fine settimana che da venerdì 31 gennaio arriva a domenica 2 febbraio. "Merito" di un anticiclone sub-tropicale che attirerà aria calda dall'Africa, portando ad un costante aumento delle temperature generale.Continua a leggere

Meteo Lazio : nebbia sulla A1 Roma-Napoli - spazzaneve sulla SP10 Turistica del Terminillo : Astral Infomobilità rende noto che “sulla strada provinciale 10 Turistica Del Terminillo sono attivi mezzi spazzaneve di Astral spa dal km 14+000 al km 19+000.” Inoltre, si registra “nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli tra Valmontone e Anagni con visibilità a 100 metri. Prestare attenzione.“L'articolo Meteo Lazio: nebbia sulla A1 Roma-Napoli, spazzaneve sulla SP10 Turistica del Terminillo sembra essere il primo su ...

Meteo Napoli : qualche PIOGGIA martedì - poi discreto : Il Meteo su NAPOLI sarà segnato da molte nubi e qualche debole PIOGGIA martedì, poi si andrà verso un miglioramento con maggiori rasserenamenti per mercoledì e soprattutto giovedì. martedì 28: molto nuvoloso con piovaschi, ventoso. Stima PIOGGIA 1 mm. Temperatura da 10°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 17 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 1900 ...

Meteo Napoli - città avvolta nella nebbia : l’insolita cartolina : nebbia a Napoli: l'insolito panorama della città avvolta da una fitta coltre bianca ha determinato piccoli problemi anche nei trasporti aerei. Ne sa qualcosa la Juventus i cui calciatori e dirigenti non sono riusciti a decollare da Capodichino dopo la sconfitta al San Paolo contro il Calcio Napoli.Continua a leggere