Meteo BOLOGNA: BEL TEMPO e CALDO sino a inizio settimana, poi cambia tutto (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Meteo su BOLOGNA è atteso stabile e con clima primaverile sia domenica che lunedì, mentre da martedì avremo un cambiamento derivante dall'approssimarsi d'aria più fredda che riporterà un pizzico d'inverno nei giorni a seguire. Domenica 2: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 7 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Lunedì 3: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 7°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 11 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Martedì 4: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 26 Km/h, raffiche 71 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Mercoledì 5: sereno, molto ventoso a ... meteogiornale

