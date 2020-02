Kate Middleton e il legame con il Principe Harry? "Teme di non avere più sue notizie" - (Di domenica 2 febbraio 2020) Carlo Lanna A soffrire maggiormente per la Megxit è proprio Kate Middleton, la quale avrebbe paura di non avere più nessun contatto con il Principe Harry a cui è molto legata Gli effetti della Megxit sono incontrollabili. Se da una parte Meghan e Harry stanno scrivendo un nuovo capitolo della loro vita in Canada, è a Londra che si fa la conta dei danni. E secondo le prime indiscrezioni, pare che siano incalcolabili. A subire gli effetti di questo divorzio improvviso e alquanto ingiustificato è proprio Kate Middleton. La moglie del duca di Cambridge, secondo quello che è stato rivelato da una fonte interna di palazzo, è l’unica che sta somatizzando gli effetti e le conseguenze della Megxit. La Middleton, donna tutto d’un pezzo, dedita alla famiglia e agli impegni di Corte, non riesce proprio a digerire quanto è successo nelle ultime settimane. E non sente la mancanza di ... ilgiornale

