Grande Fratello VIP, Clizia Incorvaia ha già un fidanzato: ecco chi potrebbe essere (Di domenica 2 febbraio 2020) Quest’anno l’edizione del Grande Fratello Vip non sta regalando particolari gioie dal punto di vista amoroso e, al contrario, pare che per portare un po’ di brio all’interno del programma la produzione stia tentando di riciclare storie d’amore passate: vedi Pago-Serena, Licia-Imma, e così via. L’unica papabile ship del programma vede protagonisti Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due giovani sembrano sempre più uniti e, durante l’ultima puntata andata in onda, la coppia ha pure ricevuto la benedizione da Eleonora Giorgi, mamma del biondino Ciavarro. L’intervento da parte della mamma, però, sembra abbia alzato la tensione e scatenato in Clizia un po’ di preoccupazioni. Pare infatti che la ex di Francesco Sarcina (leader de Le Vibrazioni), abbia velatamente confessato di avere un fidanzato al di fuori del programma. ecco ... trendit

GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -