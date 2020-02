DIRETTA/ Lecce Torino (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (Di domenica 2 febbraio 2020) DIRETTA Lecce Torino streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita al Via del Mare (Serie A 22^ giornata) ilsussidiario

PugliaStream : Lecce - Torino, LA DIRETTA: in campo Saponara e Barak - marco__lecce : RT @oniizip10: Gente che ha permesso a galliani di cazziare chiunque in diretta vuole fare la morale, lo schifo di questo paese - Corriere : Lecce-Torino, nei granata rientra Bremer Diretta -