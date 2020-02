COME UNA MADRE, anticipazioni seconda puntata del 9 febbraio (Di domenica 2 febbraio 2020) Domenica 9 febbraio 2020 va in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata della fiction COME una MADRE, con Vanessa Gravina. Vediamo le anticipazioni su quel che accadrà nel secondo dei tre appuntamenti: Angela, pur non essendo la MADRE di Bruno e Valentina, si lega sempre più a loro e, volendo proteggerli, cerca di raggiungere Roma per mettere in sicurezza i due bambini. Nonostante i pericoli sempre presenti, la donna e i bimbi instaureranno un rapporto sempre più profondo. I tre, sempre in fuga, ormai appaiono rassegnati al loro destino ma riceveranno a un certo punto un aiuto inatteso che li porterà ad arrivare a Roma. Una volta lì, Angela ricomincia a pensare con dolore al figlio che ha perduto e svela il suo dolore a Bruno e Valentina, che la confortano. Attenzione perché, proprio quando la situazione sembrerà migliorare, gli inseguitori si rifaranno vivi… Tutte le ... tvsoap

