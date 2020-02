Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2020: Federica Brignone in vetta alla classifica di superG dopo la gara di Rosa Khutor (Di domenica 2 febbraio 2020) Una straordinaria Federica Brignone ha vinto il supergigante di Rosa Khutor (Russia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 superando per appena 20 centesimi Sofia Goggia. Ennesima grande giornata per lo sci italiano che vede la valdostana seconda nella graduatoria generale a 270 punti da Mikaela Shiffrin, mentre vola in vetta alla Classifica di supergigante con 3 punti su Corinne Suter. Andiamo a conoscere nel dettaglio l’andamento davvero eccezionale delle nostre portacolori. Classifica Coppa DEL Mondo SCI alpino 2019-2020 1 Mikaela Shiffrin Usa 1225 punti 2 Federica Brignone Ita 955 3 Petra Vlhova Svk 830 4 Marta Bassino 620 5 Wendy Holdener Svi 493 6 Corinne Suter Svi 472 7 Viktoria Rebensburg Ger 456 8 Sofia Goggia Ita 429 9 Michelle Gisin Svi 410 10 Lara Gut-Behrami Svi 338 Classifica SUPERGIGANTE 2019-2020 1 Federica Brignone Ita 216 punti 2 Corinne Suter ... oasport

zazoomnews : Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020: Stefan Kraft si prende la testa dopo Sapporo - #Classifica… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020: Stefan Kraft si prende la testa dopo Sapporo - #Classifica… - LinkaTv : E' iniziato Calcio: Coppa Italia 2019/20 J su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -