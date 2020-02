Amadeus ‘irrompe’ a Domenica In. Mara Venier: “Faccio il tifo per te!” (Di domenica 2 febbraio 2020) Domenica In: Amadeus irrompe in diretta da Sanremo 2020 e fa una sorpresa a Mara Venier In collegamento direttamente da Sanremo 2020 Amadeus ha fatto una sorpresa a Mara Venier. Il direttore artistico e conduttore della settantesima edizione ha svelato alcuni dettagli del suo Festival a Domenica In, non nascondendo di essere molto felice e agitato nello stesso momento. Saranno cinque serate particolarmente belle e ricche di sorprese, soprattutto per la reunion de I Ricchi e Poveri. Il quartetto originario formato da Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, saranno riuniti da Amadeus in occasione dei 50 anni dalla loro prima volta sul palco, nel 1970 con la canzone ‘La prima cosa bella’. I Ricchi e Poveri saranno ospiti nella serata di mercoledì 5 febbraio. Amadeus ha svelato a Mara Venier che tutto è nato dall’incontro con il manager Danilo ... lanostratv

