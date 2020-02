Sondaggi, M5S ai minimi dal 2013 (Di sabato 1 febbraio 2020) I Sondaggi di IPSOS illustrati da Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera dicono che il MoVimento 5 Stelle è oggi ai minimi dal 2013, toccando il 14% e in attesa di una leadership vera dopo l’addio di Di Maio. Spiega il Sondaggista: La competizione nell’area di centrodestra diventa più accesa e Giorgia Meloni sembra sempre più essere un’interlocutrice forte; il Partito democratico ha ricevuto qualche beneficio dalla vittoria ma il posizionamento non cambia, richiedendo interlocuzioni e aperture ampie. Il dato più evidente infine è che il governo mantiene e consolida i propri consensi. Se la crisi del Movimento 5 Stelle non diviene dirompente, si rafforza la possibilità di durare a lungo. Sondaggi IPSOS (Corriere della Sera, primo febbraio 2020) L’apprezzamento del governo fa registrare un indice del 45 (la percentuale dei voti positivi esclusi i «non sa»), esattamente lo ... nextquotidiano

1958Aldo : RT @CastellinoLuigi: @DrToninicesare @MariaAversano1 Ha resuscitato anche la Lega,ma siccome non hanno capito niente di cosa è il M5S,morir… - Efisio31251859 : RT @ImJamesTheBond: Ultimi sondaggi. Termometro Politico: LEGA: 33% PD: 20% (+1) M5S: 16% FdI: 11% FI: 5% (-1) IV: 4% LS: 2% Azio… - gianni87605522 : RT @CastellinoLuigi: @DrToninicesare @MariaAversano1 Ha resuscitato anche la Lega,ma siccome non hanno capito niente di cosa è il M5S,morir… -