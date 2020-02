Sanremo 2020, Amadeus e Junior Cally querelati per "istigazione alla violenza sulle donne" (Di sabato 1 febbraio 2020) A Sanremo 2020 continuano le polemiche sulla partecipazione di Junior Call e adesso un'associazione torinese denuncia Amadeus e il rapper. Amadeus e Junior Cally denunciati: un'associazione torinese a pochi giorni dall'inizio di Sanremo 2020, li chiama in causa per 'istigazione alla violenza sulle donne'. Tra pochi giorni si alzerà il sipario dell'Ariston per Festival di Sanremo 2020, ma le polemiche intorno alla partecipazione del rapper mascherato alla kermesse canora non si fermano. L'associazione Italia delle Donne ha denunciato, tramite il suo presidente, la torinese Gisella Valenza, il direttore Artistico Amadeus, la dirigenza RAI e il rapper Junior Cally per "istigazione alla violenza sulle donne". Junior Cally, chi è il rapper a rischio esclusione da Sanremo 2020 La denuncia, presentata ai ... movieplayer

