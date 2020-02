Musei, Cappella di Sansevero: il ritratto del principe torna a casa (Di sabato 1 febbraio 2020) Lo sguardo fiero e allo stesso tempo gioviale, sul viso i segni della maturità, con i colori accesi che rendono l’immagine viva, quasi reale. Si mostra così Raimondo di Sangro, principe di Sansevero, nel ritratto di Francesco De Mura, l’unico che era in mano a privati e che è stato recuperato per trovare la sua collocazione definitiva all’interno del museo Cappella Sansevero a Napoli, meta obbligatoria per turisti e visitatori innanzitutto per la presenza del Cristo velato. Il ritratto rappresenta un tassello di enorme importanza per la conoscenza ancora più approfondita di una delle figure mitiche della Napoli del ‘700, che nella sua vita fu chimico, filosofo, alchimista e inventore di macchine idrauliche e pirotecniche, ma anche abile guerriero. Fino a poco tempo fa, infatti, “le immagini del principe erano affidate a due testimonianze – spiega ... ildenaro

CRALTLC : MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA VISITA IL SITO CRAL TLC PER GLI SCONTI RISERVATI AI SOCI PER INFO TI ASPETTIAMO… - patrabel : RT @ElisabethRosdal: Michelangelo Buonarroti ?????? ''Ezechiele'', 1510 circa. Dettaglio dell'affresco della Cappella Sistina, Roma, Musei Vat… - CWAYtour : #ioviaggio ?? Arricchite il vostro soggiorno a Roma con la visita dei Musei Vaticani e la Cappella Sistina, dove pot… -