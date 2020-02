Morto Luciano Gaucci, fu presidente del Perugia tra gli anni ’90 e 2000 (Di sabato 1 febbraio 2020) Luciano Gaucci, a lungo presidente del Perugia tra gli anni ’90 e 2000, è Morto oggi a Santo Domingo. Aveva 81 anni, era andato inizialmente nella Repubblica Dominicana per sfuggire ad accuse di bancarotta fraudolenta in conseguenza del fallimento del club umbro. Dopo aver patteggiato ed usufruito di un indulto era rimasto nell’isola dei Caraibi: era malato gravemente da tempo. L’’uomo del giorno – Luciano Gaucci, il ‘latitante’ diventato miliardario grazie al… purosangue irlandese Fu anche presidente del Catania e vicepresidente della Roma, tra il 1982 e il 1989, sotto la gestione Dino Viola. All’inizio degli anni 90 aveva preso il Perugia issandolo, in cinque anni, dalla C1 alla A e alla Coppa Uefa. Portò a Perugia Nakata, ma anche Ahn Jun Ahn Jung-hwan, sudcoreano giustiziere dell’Italia ai Mondiali del 2002. Si ricorda anche l’ingaggio di Saadi Al ... calcioweb.eu

