Lazzaro felice: trama, cast e curiosità del film di Alice Rohrwacher (Di sabato 1 febbraio 2020) Sabato 1 febbraio, dalle 21.30 in poi su Rai3, va in onda in prima visione assoluta in chiaro il film italiano del 2018 Lazzaro felice, ispirato a un aneddoto realmente accaduto. Lazzaro felice: trailer Lazzaro felice: trama Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un’amicizia. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi. Lazzaro felice: cast Adriano Tardiolo interpreta Lazzaro mentre c’è Alba Rohrwacher (Il miracolo, In Treatment, L’amore ritrovato, ... tvzap.kataweb

