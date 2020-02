Grande Fratello Vip, Serena Enardu è la nuova concorrente del reality. E Pago reagisce “così” (Di sabato 1 febbraio 2020) L’ottava puntata del Grande Fratello Vip è stata all’insegna delle emozioni. Cosa è successo? Tanto per cominciare è uscita Rita Rusic. Non solo: nella casa è entrata una nuova concorrente. Non una qualsiasi, ma una concorrente destinata a far discutere. Stiamo parlando di Serena Enardu, la ex di Pago che sta tentando in ogni modo di riconquistare il cantante. Dopo aver partecipato a Temptation Island, anzi, durante la trasmissione, Serena aveva lasciato Pago dicendogli di non amarlo più. Per lui era stato un colpo enorme. Una cosa inaspettata che gli aveva fatto provare una sofferenza allucinante. Con il passare del tempo e dopo che Pago era entrato come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, Serena Enardu si era accorta di amarlo ancora. E Alfonso Signorini l’aveva fatta entrare nella casa per chiarire con Pago. Poi aveva chiesto al pubblico cosa pensasse dell’entrata di ... caffeinamagazine

