Grande Fratello Vip 2020: Rita Rusic è l’eliminata dell’ottava puntata (Di sabato 1 febbraio 2020) A sorpresa, Rita Rusic è stata eliminata dal GF Vip nel corso della puntata in onda il 31 gennaio. Prima di salutare il reality, la produttrice ha lanciato un'ultima frecciatina ad Adriana Volpe: "Era in conflitto con me perché si sente la più importante". I nuovi nominati sono Barbara, Carlotta, Patrick e Michele. fanpage

