Bundesliga, Augusta-Werder Brema: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 1 febbraio 2020) Bundesliga, Augusta-Werder Brema: probabili formazioni, pronostico e quote Augusta-Werder Brema è uno degli incontri della 20esima giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio previsto sabato 1 febbraio alle ore 15:30 presso la WWK Arena di Augusta. L’Augusta adesso occupa la posizione numero dodici in classifica con 23 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro l’Union Berlino per 2-0. Gli ultimi tre ko di fila hanno rovinato il buon lavoro svolto dai bavaresi, ai quali serve una vittoria per evitare il ritorno in zone brutte.Segui Termometro Politico su Google News Il Werder Brema staziona in sedicesima posizione in graduatoria con 17 punti ed è reduce dalla sconfitta in casa contro il Hoffenheim per 0-3. Se la passano male i verdi, relegati in zona playout e in crisi perenne. Un cambio di rotta eviterebbe spiacevoli problemi di classifica futuri. La ... termometropolitico

