Alessia Moio al Teatro Bolivar tra storia e canzone (Di sabato 1 febbraio 2020) Alessia Moio, la popolare cantante napoletana, domenica 2 febbraio alle ore 18.30 sarà in scena al Teatro Bolivar di Materdei con lo spettacolo “’A Voce ‘e Napule”. Seguendo la sua indole canora e artistica e gli impulsi suggeriti da una voce dal cuore antico, Alessia Moio, la popolare cantante napoletana, domenica 2 febbraio alle ore 18.30 arriverà al Teatro Bolivar di Materdei con il suo apprezzato spettacolo “’A Voce ‘e Napule”. Dopo i giavanili esordi con la “pusteggia” tra i celebri ristoranti di Borgo Marinari, la rampicata verso il successo di Alessia non ha avuto mai una pausa. Intrigante interprete di canzoni d’autore e di tanti momenti di Teatro, con una una voce capace di riportare alla mente le grandi interpreti di ieri, Alessia giungerà nello storicizzato spazio di Materdei per offrire al pubblico l’essenza di quella Napoli che da ... 2anews

CulturaSpettac3 : 'A voce ‘e Napule', prodotto, diretto e condotto da Alessia Moio, il 2 febbraio 2020 al Teatro Bolivar di Napoli -… - ilmondodisuk : Teatro Bolivar/A Voce ‘e Napule: Alessia Moio racconta la storia musicale della canzone partenopea… - informazionecs : Al Teatro Bolivar, Alessia Moio in 'A voce 'e Napule' -