Abu Mazen: rompiamo con Israele e Usa

Il presidente palestinese Abuha annunciato "la rottura di tutte le relazioni della Palestina cone Usa", in seguito alla presentazione del piano di Trump per la pace in Medio Oriente. "Non accetterò l'annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come colui che ha venduto Gerusalemme" ha detto Abucitato dall' agenzia Maan. Poi ha aggiunto che l'Anp "non accetterà mai gli Usa come unico mediatore al tavolo dei negoziati con".(Di sabato 1 febbraio 2020)