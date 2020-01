Verissimo: ecco chi vedremo nella puntata del primo febbraio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Verissimo: domani, sabato 1 febbraio 2020, va in onda la diciannovesima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin. Gli ospiti di questa puntata sono: Elena Sofia Ricci, J-Ax, Diana Del Bufalo, Cristina Parodi, Vinicio Marchioni e Massimiliano Gallo, Beatrice Valli e Marco Fantini. La padrona di casa intervista per la prima volta Elena Sofia Ricci: l’attrice, una delle più amate del cinema e della tv italiana, ripercorre la sua carriera. Successivamente Silvia Toffanin riceve J-Ax: il cantante parla dei ventisei anni di attività e della sua vita privata. Diana Del Bufalo, invece, risponde per la prima volta alle dichiarazioni fatte a Verissimo da Paolo Ruffini alla fine della loro storia d’amore (ecco cosa ha detto). Cristina Parodi, prima conduttrice del programma, torna sul “luogo del delitto” e ripercorre la sua carriera. Spazio al ... trendit

