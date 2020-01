Ultime Notizie Roma del 31-01-2020 ore 18:10 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale la redazione in studio Roberta Frascarelli il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di sei mesi in conseguenza del rischio sanitario con il al coronavirus stanziati €5000000 e contenuti della delibera saranno stilati dalla protezione civile e dal Ministero della Salute alla luce della dichiarazione emergenza internazionale drymate dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro paese in questi casi come già avvenuto nel 2003 in occasione dell’ infezione SAS le misure assunte sono di carattere per cauzionale collocano l’Italia al più alto livello di Totòsul piano internazionale la brexit è una cosa terribile Non darà alcun vantaggio all’Inghilterra e non mi riferisco solo al prezzo delle merci La verità è che mette a rischio gli ... romadailynews

