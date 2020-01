Truffa con Pos, possono davvero svuotarti il conto? La verità (Di venerdì 31 gennaio 2020) Truffa con Pos: è possibile svuotare il tuo conto con un contatto? Dopo il caso del 2016, la notizia torna a circolare sul web e ora la verità Carta di credito, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/carta-di-credito-macchina-4577768/) Truffa con Pos: è davvero possibile svuotare il conto con un semplice contatto? Ecco perché è una bufala e il motivo per cui stare tranquilli e sereni. Da diverso tempo, come in molti già sapranno, vi è in giro la falsa notizia che è possibile svuotare il conto corrente con un semplice tocco. La bufala riguarda un fantomatico hacker che, secondo la falsa notizia, si avvicina al mal capitato e, tramite un Pos metterebbe fine alle sue finanze. La fake è stata pubblicata qualche anno fa, nel 2016, su Facebook e il post in questione spiega tutti i passaggi del furto. Il ladro, secondo il post pubblicato sul social, si ... chenews

