The Plot Against America traccia inquietanti parallelismi tra fantapolitica e realtà (teaser trailer) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si definiscono ucroniche le storie in cui, a un certo punto, il destino del mondo intraprende un percorso diverso rispetto a quello reale. Ed è fantapolitca quella in cui i fatti narrati sono solo ipotetici. Eppure il primo teaser trailer di The Plot Against America, adattamento HBO dell'omonimo romanzo di Philip Roth – in italiano Il ComPlotto Contro l'America –, suggerisce già atmosfere e toni tristementi compatibili con la realtà contemporanea. The Plot Against America ha luogo in una versione alternativa dell'America, in cui gli Stati Uniti si ritrovano pericolosamente vicini al fascismo negli anni della seconda guerra mondiale. A preoccupare è la poderosa corsa presidenziale di Charles Lindbergh, celeberrimo aviatore storicamente accusato di antisemitismo. Se diventasse Presidente degli Stati Uniti, infatti, il paese non parteciperebbe al conflitto mondiale e gli ebrei ... optimaitalia

Kreynor : Nuovo story update di Union X, AND THE PLOT THICKENS. Scopriremo mai chi è l'assassino? Chiamo Poirot. #KHUX - ainasafiaa : @Chengoooooo Hshahhahaha the last plot of season 1 haah ?? tp diorang kiuuutt ?? - swordlesb : isso é LITERALMENTE o plot de the handmaiden -