Sorrento, il parcheggio comunale Achille Lauro diventa smart (Di venerdì 31 gennaio 2020) A partire da domani, 1 febbraio, entrerà in funzione presso il parcheggio comunale Achille Lauro, il nuovo sistema di lettura delle targhe. Due telecamere, posizionate in corrispondenza dei varchi di ingresso e di uscita, consentono ai veicoli degli abbonati di accedere ed andare via dal parcheggio in maniera rapida, senza dovere utilizzare tessere o titoli. Il sistema legge ed identifica numeri e lettere che compongono le targhe – precedentemente registrate nel database – e dopo il loro riconoscimento invia un comando alla sbarra di apertura. Gli utenti non abbonati dovranno invece prelevare il ticket alla colonnina posta all’ingresso, e pagare l’importo corrispondente alla sosta presso le casse. “Il nuovo sistema eviterà molti dei problemi che si riscontrano oggi – spiega il sindaco Giuseppe Cuomo -. Ad esempio, chi utilizzava illecitamente uno ... ildenaro

comunesorrento : A partire da domani, 1 febbraio, entrerà in funzione presso il parcheggio comunale Achille Lauro, il nuovo sistema… -