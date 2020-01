Paderno, paura a scuola: si stacca una fila di lampade e precipita in palestra (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una lampada che si stacca. E con il peso si trascina dietro tutta la fila di plafoniere che precipitano al suolo. È successo nella scuola elementare Manzoni di Paderno Dugnano. Solo per pochi minuti non sono cadute sulle teste di studenti e atleti. Sono le 17 di giovedì, quando la palestra è momentaneamente vuota. Mezz’ora prima hanno finito l’ora di educazione fisica gli studenti di una classe della elementare di via Corridori. E a istanti sarebbero iniziati i corsi di pallavolo per le under14 che si stanno cambiando negli spogliatoi. su Il Notiziario. ilnotiziario

