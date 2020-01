Napoli, Maksimovic e la promessa ai tifosi: “Daremo sempre il massimo per questa maglia” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Adesso è importante fare solo risultati buoni, non concentrarci su come giochiamo. Almeno per adesso”. Così Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Obiettivo Coppa Italia: “Questo è sicuro, da quest’obiettivo non possiamo scappa perché siamo in semifinale. Abbiamo due importanti gare contro l’Inter. Però gli obiettivi adesso mettiamoli da parte, ora dobbiamo pensare a lavorare. Quando riprendiamo tutto quello perso, pensiamo agli obiettivi. Dobbiamo stare zitti e lavorare, la città lo merita. Faccio i complimenti ai nuovi acquisti che stanno subito dando una grande mano, si sono adattati subito”. La sfida al Barcellona: “Al Barcellona ci pensiamo quando arriva il momento, ora la gara più importante è quella contro la Sampdoria”. Futuro: “L’entusiasmo in questa città non manca mai. Si ... anteprima24

squindon : @prohaska83 Il mercato è quello per cui a Roma alla roma si son fatte le pulci anche per Under, Salah, Alisson (!!!… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: KISS KISS - Maksimovic: 'I tifosi non meritano di vedere il Napoli 11esimo in classifica, dobbiamo stare zitti, lavora… -