La sentenza: il migrante è denunciato? Resta comunque nel centro accoglienza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alberto Giorgi Il Tar della Toscana ha ribaltato la decisione della prefettura di Firenze: se il migrante è denunciato non può essere cacciato da centro che lo ospita denunciato in quanto responsabile di un'aggressione, un migrante è stato allontanato dal centro di accoglienza che lo ospitava. Poi, però, è stato riammesso in quella stessa casa famiglia. Per decisione del Tar. Spieghiamo. Il tribunale amministrativo regionale della Toscana, infatti, ha ribaltato la decisione della prefettura gigliata, statuendo che una "semplice" denuncia non possa essere sufficiente per far perdere, all'immigrato, il diritto all'assistenza. La vicenda, riportata dal dorso locale de La Repubblica, vede protagonista un extracomunitario 20enne originario della Costa d'Avorio. Arrivato in Italia con un "viaggio della speranza", il ragazzo è stato ospitato in un centro di accoglienza della ... ilgiornale

