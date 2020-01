Junior Cally a Sanremo 2020. L'ipocrisia nel pensiero unico sul rapper di Focene? No, grazie (Di venerdì 31 gennaio 2020) ?Tu nun ce crederai nun ciò più visto. L?ho presa ar collo e nun me so? fermato. Che quann?è annata a tera senza fiato... Ner cielo da ?no squarcio... leggo

LaStampa : La denuncia è stata presentata da Gisella Valenza, presidente associazione “Italia Donne” contro i testi del brano… - Agenzia_Dire : 'Boicotta un festival che porta messaggi sessisti': il collettivo @nonunadimeno annuncia un falshmob per il giorno… - frankiehinrgmc : Ha parlato più a lungo di Junior Cally che di Lucia Borgonzoni. #ElezioniEmiliaRomagna -