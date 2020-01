Influenza febbraio 2020: sintomi, contagio e quando c’è febbre alta (Di venerdì 31 gennaio 2020) Influenza febbraio 2020: sintomi, contagio e quando c’è febbre alta Non si può certo dire che questo inverno sia particolarmente freddo, ma tra gennaio e febbraio la sindrome Influenzale dell’anno di riferimento raggiunge comunque il suo picco e proprio in questo periodo sono numerosi gli italiani a letto per colpa degli effetti del virus Influenzale. Che non è assolutamente da confondere con il coronavirus. Può dunque risultare utile un riepilogo dei sintomi Influenzali più comuni e alcuni consigli su come prevenire i malanni e tutelare la propria salute. Influenza febbraio 2020: ultimo rapporto Influnet Stando all’ultimo rapporto Influnet, relativo alla 4° settimana del 2020, la platea di soggetti colpiti dal virus simil-Influenzale incrementa e supera la soglia di intensità media. L’incidenza totale nel nostro Paese è pari a 10,6 casi per mille assistiti: la ... termometropolitico

