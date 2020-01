Incidente sulla A14, auto si schianta contro un tir: un morto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Bruttissimo Incidente sulla A14 nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio: un’auto si è scontrata contro un tir all’altezza di Pescara nord, al chilometro 369. La Bmw si è letteralmente incastrata sotto il mezzo pesante e per il conducente del veicolo non c’è stato nulla da fare. L’episodio, inoltre, si è verificato a pochissime ore dal dissequestro del viadotto di Cerrano. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e i Vigili del Fuoco. Necessario anche l’intervento della Polizia stradale e del personale autostradale. Il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Nord è stato provvisoriamente chiuso. Incidente sulla A14, auto contro tir Tragedia sull’autostrada A14: un uomo di 57 anni ha perso la vita a bordo della sua auto dopo essere entrato in collisione con un tir. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, il sinistro si sarebbe verificato ... notizie

sole24ore : 20/20/20: la grandezza di #KobeBryant. Vi riproponiamo un approfondimento pubblicato su IL alcuni anni fa sulla str… - GenovaOn : Incidente sulla A14, auto si schianta contro un tir: un morto - NewSicilia : #Incidente sulla #Modica-#Ispica: #ferito #anziano. #Ragusa #Newsicilia -