Il Cantante Mascherato, ospiti e sorprese per la finale. Ma a vincere è Milly (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cresce sempre di più la suspence per scoprire chi si nasconde dietro l’ultimo costume del Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci. Come le scorse puntate, al fianco della brillante conduttrice, ci sono stati i cinque giudici di questa prima edizione: Patty Pravo, llenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. La scorsa settimana la puntata si è chiusa con l’eliminazione del Pavone, che celava la versatile imitatrice Emanuela Aureli. Tutti aspettavano un’altra sfida, quella tra il Mastino Napoletano e il Mostro, ma all’ultimo minuto la conduttrice ha annunciato che il risultato sarebbe stato svelato durante la finale, lasciando il pubblico a bocca asciutta. Proprio con questa sfida, dunque, si è aperta la puntata: a vincere è stato Il Mastino, e sotto la maschera del Mostro si nascondeva niente meno che Fausto ... dilei

