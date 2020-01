Giulio Regeni ucciso da interessi più grandi di lui. In un libro il ricatto di Stato che cela la verità (Di venerdì 31 gennaio 2020) di Claudia De Martino* Giulio Regeni è Stato brutalmente assassinato dagli apparati di sicurezza nazionale egiziana tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016, ormai quattro anni fa. Da allora in Italia si sono succeduti quattro governi – Renzi, Gentiloni, Conte I e Conte II – ma nessuno di essi si è speso politicamente per fare chiarezza sulla morte di un connazionale innocente che rappresentava – per citare il regista Marco Tullio Giordana – “la meglio gioventù”. Non solo: parte dell’opinione pubblica continua a considerare Regeni una spia o, peggio, uno sconsiderato che avrebbe meritato la propria triste sorte, avventurandosi in terre straniere dove non si sarebbe dovuto trovare. Sono gli stessi che incoraggiano i giovani a restare dove sono, a fermarsi (nel tempo e nello spazio), a ignorare la globalizzazione come se essa, a sua volta, ignorasse loro. Non solo si sbagliano, perché non ... ilfattoquotidiano

pif_iltestimone : La bici di Gulio. #GiulioRegeni - repubblica : Quattro anni fa l'ultimo sms di Giulio #Regeni. Oggi si cerca ancora la verità e nessuno deve arrendersi. Pif ha de… - amnestyitalia : Alle 19.41 di 4 anni fa, Giulio Regeni mandava il suo ultimo sms. Oggi, alla stessa ora, migliaia di persone ricord… -