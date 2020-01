Dall’Ungheria a Milano, le città del Giro illuminate di rosa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella notte di ieri, a 100 giorni dalla partenza della Corsa rosa, le città che ospiteranno le 21 tappe del Giro d’Italia 103 hanno illuminato i simboli che le rappresentano, dai monumenti alle piazze, passando per le vie e luoghi più caratteristici. Il Giro d’Italia, organizzato da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport, partirà da Budapest (Ungheria) il 9 maggio per terminare a Milano il 31 maggio. Quella Dall’Ungheria sarà la 14^ partenza dall’estero per il Giro d’Italia e la prima da un Paese dell’Est Europeo. Questi, tappa per tappa, sono i monumenti che si sono illuminati di rosa: • 1ª tappa – 09/05/2020 – Budapest – Budapest (ITT): Piazza degli Eroi • 2ª tappa – 10/05/2020 – Budapest – Győr: il ponte Jedlik-híd a Győr • 3ª tappa – 11/05/2020 – Székesfehérvár – Nagykanizsa: il Municipio di Székesfehérvár e il punto panoramico di Nagykanizsa • 4ª ... meteoweb.eu

